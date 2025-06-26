Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Свердловской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Ивделе Свердловской области утром 26 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

По предварительной информации, в квартире взорвался газовый баллон. В результате происшествия погибли два человека – мужчина и женщина. Их тела в настоящее время извлекаются из-под завалов.

В департаменте информационной политики Свердловской области также сообщили, что еще семь жильцов дома пострадали при взрыве газа. Прибывшие спасатели эвакуировали из дома 30 человек, в том числе 8 детей.

В МВД отметили, что случившееся может носить бытовой характер и не связано с проявлениями криминала. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Ранее пожар произошел в квартире дома на Весенней улице в Москве. Возгорание началось на балконе на 16-м этаже здания, в его ликвидации были задействованы 21 сотрудник МЧС и 6 единиц спецтехники.