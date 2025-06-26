Пострадавшие при взрыве в Свердловской области отравились угарным газом

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Пострадавшие при взрыве в жилом пятиэтажном доме в Ивделе Свердловской области госпитализированы в городскую больницу с предварительными диагнозами "отравление угарным газом" и "гипертонический криз как реакция на стресс". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали шесть человек – это соседи, проживающие в непосредственной близости от квартиры, в которой, предварительно, взорвался газовый баллон.

Также в ГУ МЧС по Свердловской области сообщают, что пожарные вывели 10 человек из горящего дома, самостоятельно эвакуировались 16. Площадь пожара в квартире, где произошел инцидент, составила 80 квадратных метров.

Ранее начальники пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в результате взрыва погибли два человека. В МВД отметили, что случившееся может носить бытовой характер и не связано с проявлениями криминала. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".