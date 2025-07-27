Поисково-спасательные работы в многоэтажке в Саратове завершены

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове, где взорвался газ, завершены. Об этом заявила пресс-служба МЧС РФ.

Как уточнило ведомство, на месте ЧП продолжаются работы по сбору и вывозу строительного мусора. С пострадавшими и родственниками погибших работают психологи.

При этом пресс-служба правительства Саратовской области сообщила ТАСС, что люди, которые числились пропавшими, вышли на связь. В момент трагедии они не находились в доме.

В свою очередь, губернатор региона Роман Бусаргин рассказал в телеграм-канале, что специалисты приступят к обследованию конструкций 4-го и 5-го подъездов дома в понедельник, 28 июля.

Взрыв в многоквартирном доме на улице Блинова произошел 25 июля. В результате был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж. По последним данным, при ЧП погибли 7 человек, в том числе ребенок.

Предварительной причиной взрыва названа утечка газа. На месте происшествия организован оперативный штаб.

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. Он потребовал обеспечить круглосуточную охрану дома.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств был введен режим ЧС регионального уровня.

