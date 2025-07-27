Жильцам трех подъездов дома в Саратове, где был взрыв газа, разрешили вернуться в квартиры

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Жильцам трех подъездов в доме № 2 на улице Блинова в Саратове, где произошел взрыв, разрешили вернуться в свои квартиры, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Разрешение коснулось подъездов с 1-го по 3-й. Однако проход в 4-й и 5-й остается заблокированным в связи с угрозой безопасности.

Кроме того, запрет на проход сохраняется и в подъезд № 2 соседнего дома № 4, уточнили в ведомстве, добавив, что спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Ранее мэр Саратова Михаил Исаев объявил, что пребывание в 1-м, 2-м и 3-м подъездах в доме, где произошло ЧП, признано безопасным. Временное водоснабжение уже налажено, а электричество подается в обычном режиме.

Взрыв в многоквартирном доме на улице Блинова произошел 25 июля. В результате был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, еще свыше 30 квартир могут быть повреждены или разрушены.

Предварительной причиной взрыва названа утечка газа. На месте происшествия организован оперативный штаб.

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. Он потребовал обеспечить круглосуточную охрану дома.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств введен режим ЧС регионального уровня.

В настоящее время завалы разобраны уже на 60–70%. Также с 27 июля начнут работать все профильные структуры для восстановления утраченных документов граждан. Все необходимые процедурные моменты будут проведены в максимально короткие сроки.

