Завалы на месте взрыва газа в доме Саратова разобраны на 60–70%

Фото: ТАСС/Дмитрий Черенков

Сотрудники МЧС РФ, областной службы спасения, муниципальных служб продолжают аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме Саратова. Завалы разобраны уже на 60–70%, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

В настоящее время специалисты вывезли более 1 800 тонн на спецполигон.

"Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают сохранность имущества в непострадавших квартирах", – отметил он.

Кроме того, глава области рассказал, что с 27 июля начнут работать все профильные структуры для восстановления утраченных документов граждан. Все необходимые процедурные моменты будут проведены в максимально короткие сроки.

Вместе с тем в пункты временного размещения обратились 10 человек. Всех жителей готовы обеспечить питанием, добавил Бусаргин.

При этом как указывает ТАСС со ссылкой на областную службу спасения, из-под завалов было извлечено тело погибшего.

"Всего на данный отрезок времени семь человек числятся погибшими. Данный человек ранее был учтен, местонахождение его было известно, к нему был затруднен подход", – говорится в сообщении.

Взрыв в многоквартирном доме на улице Блинова произошел 25 июля. В результате был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, еще свыше 30 квартир могут быть повреждены или разрушены.

Предварительной причиной взрыва названа утечка газа. На месте происшествия организован оперативный штаб, все медицинские службы работают в усиленном режиме.

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. Он потребовал обеспечить круглосуточную охрану дома.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств введен режим ЧС регионального уровня. 26 июля в Саратове объявлен День траура.

