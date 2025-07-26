Нахождение в трех подъездах дома в Саратове признали безопасным

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Специалисты признали безопасным нахождение в трех подъездах жилого дома в Саратове, где произошел взрыв газа. Об этом рассказал мэр города Михаил Исаев в своем телеграм-канале.

"Специализированной экспертной организацией проведена проверка состояния несущих конструкций здания, по итогам которой получено официальное заключение", – написал он.

По словам главы Саратова, водоснабжение было организовано по временной схеме, а электроснабжение подается штатно.

Для обеспечения безопасности и помощи жильцам на месте дежурят сотрудники оперативных служб, полиции и представители администрации.

Взрыв в многоквартирном доме на улице Блинова произошел 25 июля. В результате был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, еще свыше 30 квартир могут быть повреждены или разрушены.

Предварительной причиной взрыва названа утечка газа. На месте происшествия организован оперативный штаб.

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. Он потребовал обеспечить круглосуточную охрану дома.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств введен режим ЧС регионального уровня.

В настоящее время завалы разобраны уже на 60–70%. Также с 27 июля начнут работать все профильные структуры для восстановления утраченных документов граждан. Все необходимые процедурные моменты будут проведены в максимально короткие сроки.

