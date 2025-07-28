Прокуратура организовала проверку после обрушения подъезда дома в Астрахани

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"На место происшествия для координации работы правоохранительных органов и спецслужб выехал исполняющий обязанности прокурора области Ростислав Гладышев", – говорится в сообщении.

Кроме того, на месте ЧП существует риск повторных обрушений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

ЧП произошло в понедельник, 28 июля, в доме № 6 на улице Ляхова. Обрушение коснулось части квартир, расположенных с первого по пятый этаж, возгорания не последовало.

Как рассказал губернатор области Игорь Бабушкин, из дома эвакуировали 15 человек. В оперштаб вошли представители всех оперативных служб и сотрудники министерства здравоохранения региона. На месте работают спасатели.

В МЧС сообщали о троих пострадавших в результате обрушения, однако в Минздраве региона уточнили, что стресс получил лишь один маломобильный житель соседнего подъезда. Он был госпитализирован.

Для жителей дома развернут пункт временного размещения. К разбору завалов будет привлечена спецтехника муниципальных предприятий.