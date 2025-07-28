28 июля, 13:29Происшествия
Прокуратура организовала проверку после обрушения подъезда дома в Астрахани
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
"На место происшествия для координации работы правоохранительных органов и спецслужб выехал исполняющий обязанности прокурора области Ростислав Гладышев", – говорится в сообщении.
Кроме того, на месте ЧП существует риск повторных обрушений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
ЧП произошло в понедельник, 28 июля, в доме № 6 на улице Ляхова. Обрушение коснулось части квартир, расположенных с первого по пятый этаж, возгорания не последовало.
Как рассказал губернатор области Игорь Бабушкин, из дома эвакуировали 15 человек. В оперштаб вошли представители всех оперативных служб и сотрудники министерства здравоохранения региона. На месте работают спасатели.
В МЧС сообщали о троих пострадавших в результате обрушения, однако в Минздраве региона уточнили, что стресс получил лишь один маломобильный житель соседнего подъезда. Он был госпитализирован.
Для жителей дома развернут пункт временного размещения. К разбору завалов будет привлечена спецтехника муниципальных предприятий.