15 человек эвакуировали из обрушившегося дома в Астрахани

Фото: телеграм-канал "Игорь Бабушкин"

Из дома в Астрахани, где произошло обрушение подъезда и части квартир, эвакуировали 15 человек, рассказал губернатор области Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

Также он сообщил о создании оперативного штаба, в состав которого вошли представители всех оперативных служб и сотрудники министерства здравоохранения региона. На месте работают спасатели, привлечено 96 человек личного состава и более 28 единиц техники. Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

При этом в прошлом году дом признали аварийным, однако он не был расселен, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Собеседники журналистов уточнили, что объем завала после обрушения составляет несколько сотен кубометров, а его высота достигает второго этажа. В основном это кирпич и сложившиеся железобетонные перекрытия.

ЧП произошло в доме № 6 на улице Ляхова. Обрушение коснулось части квартир, расположенных с первого по пятый этаж, возгорания не последовало. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв газа, однако более точная информация будет установлена в ходе расследования.

