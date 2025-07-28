МЧС: три человека пострадали при обрушении подъезда дома в Астрахани

Фото: телеграм-канал "Игорь Редькин"

Три человека, предварительно, пострадали при обрушении подъезда в жилом доме в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

При этом, по данным ТАСС, оперштаб не подтвердил информацию о троих пострадавших. В Минздраве региона сообщили, что стресс получил один маломобильный житель, проживавший в соседнем подъезде. Он госпитализирован.

В настоящее время причина ЧП устанавливается, взрыва газа не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

Для жителей дома развернут пункт временного размещения. Для разбора завалов будет привлечена спецтехника муниципальных предприятий Астрахани, подчеркнул мэр города Игорь Редькин.

"В настоящий момент пункт временного размещения жителей дома развернут на базе школы № 8. В нем будет оказана вся необходимая помощь обратившимся, в том числе организовано питание", – написал Редькин в своем телеграм-канале.

ЧП произошло в понедельник, 28 июля, в доме № 6 на улице Ляхова. Обрушение коснулось части квартир, расположенных с первого по пятый этажи, возгорания не последовало.

Как рассказал губернатор области Игорь Бабушкин, из дома эвакуировали 15 человек. В оперштаб вошли представители всех оперативных служб и сотрудники министерства здравоохранения региона. На месте работают спасатели.

