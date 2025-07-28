28 июля, 14:48Происшествия
Уголовное дело возбуждено после обрушения подъезда дома в Астрахани
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Уголовное дело о халатности и уничтожении имущества по неосторожности возбуждено по факту обрушения части жилого дома в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Как уточнили в ведомстве, сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"По уголовному делу продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", – говорится в сообщении.
К настоящему моменту спасатели эвакуировали 22 человека с самого места обрушения и из соседних подъездов, добавили в пресс-службе МЧС России. На месте проводится разбор завалов, а также поиск возможных пострадавших. В работах задействованы 207 специалистов и 50 единиц техники, в том числе 3 кинологических расчета.
Подъезд обрушился в понедельник, 28 июля, в доме № 6 на улице Ляхова. ЧП коснулось части квартир, расположенных с первого по пятый этаж, возгорания не последовало.
Как рассказал губернатор области Игорь Бабушкин, по факту произошедшего был создан оперативный штаб. В него вошли представители всех оперативных служб и сотрудники министерства здравоохранения региона.
В МЧС сообщали о троих пострадавших в результате обрушения, однако в Минздраве региона уточнили, что стресс получил лишь один маломобильный житель соседнего подъезда. Он был госпитализирован.
Для жителей дома развернут пункт временного размещения. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП.
Подъезд жилого дома обрушился в Астрахани