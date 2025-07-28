Уголовное дело возбуждено после обрушения подъезда дома в Астрахани

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уголовное дело о халатности и уничтожении имущества по неосторожности возбуждено по факту обрушения части жилого дома в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Как уточнили в ведомстве, сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"По уголовному делу продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", – говорится в сообщении.

К настоящему моменту спасатели эвакуировали 22 человека с самого места обрушения и из соседних подъездов, добавили в пресс-службе МЧС России. На месте проводится разбор завалов, а также поиск возможных пострадавших. В работах задействованы 207 специалистов и 50 единиц техники, в том числе 3 кинологических расчета.

Подъезд обрушился в понедельник, 28 июля, в доме № 6 на улице Ляхова. ЧП коснулось части квартир, расположенных с первого по пятый этаж, возгорания не последовало.

Как рассказал губернатор области Игорь Бабушкин, по факту произошедшего был создан оперативный штаб. В него вошли представители всех оперативных служб и сотрудники министерства здравоохранения региона.

В МЧС сообщали о троих пострадавших в результате обрушения, однако в Минздраве региона уточнили, что стресс получил лишь один маломобильный житель соседнего подъезда. Он был госпитализирован.

Для жителей дома развернут пункт временного размещения. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП.