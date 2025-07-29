29 июля, 15:46Происшествия
Офисное здание частично обрушилось в Екатеринбурге
Фото: телеграм-канал SHOT
Офисное здание частично обрушилось в Екатеринбурге, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, информация о ЧП поступила в 15:01 по московскому времени от очевидцев, рассказавших полицейским о повреждении трехэтажного административного здания на улице Мартовской.
"На месте работают полиция и другие экстренные службы <...>. Никто по состоянию на данный момент из оказавшихся там граждан за медпомощью не обратился", – отметил Горелых.
Горелых подчеркнул, что обрушение офисного здания произошло с 1-го по 3-й этаж, предварительно, из-за ветхого состояния здания. В результате ЧП пожара или задымления не было. 12 человек смогли самостоятельно покинуть офисы.
На место произошедшего правоохранители создали зону безопасности. В настоящее время проводится проверка.
Ранее подъезд обрушился в жилом доме в Астрахани. В МЧС сообщали, что ЧП произошло в доме 6 на улице Ляхова. Обрушение коснулось части квартир, расположенных с 1-го по 5-й этаж.
Спасатели эвакуировали 22 человека с самого места обрушения и из соседних подъездов. В МЧС сообщали о троих пострадавших. Однако в региональном Минздраве уточнили, что стресс получил лишь один маломобильный житель соседнего подъезда.
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