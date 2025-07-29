В Кисловодске возбуждено уголовное дело из-за обрушения грунта в санатории

Фото: телеграм-канал "Евгений Моисеев"

Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как на территории санатория в Кисловодске обрушился грунт. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Об обрушении скально-грунтовой породы на площади 60 квадратных метров стало известно во вторник, 29 июля. В результате случившегося травмы получили два человека – женщина и мужчина. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медпомощь.

На место происшествия уже выдвинулась следственная группа. В настоящее время сотрудники регионального СК проводят мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства и причины случившегося, а также помогут собрать и закрепить доказательственную базу.

"Ход следствия находится на контроле в аппарате следственного управления", – сказано в сообщении.

Глава города Евгений Моисеев уточнил в своем телеграм-канале, что пострадали в результате обрушения породы на территории санатория "Москва" туристы из Тольятти.

При этом он также сообщил, что под обрушившейся породой может находиться человек. В связи с этим спасатели приступили к разбору завалов. Также на месте работает кинолог с собакой. Моисеев добавил, что взял ситуацию на личный контроль.

Ранее обвал грунта произошел на глубине 25 метров в районе рудника "Маяк" в Норильске Красноярского края. Порода обрушилась на площади 132 квадратных метра в районе Талнах. В результате пострадала женщина-сторож. Кроме того, был поврежден служебный вагон.

