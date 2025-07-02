Грунт провалился под стеной 5-этажного дома в Красноярске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Обрушение грунта под несущей стеной пятиэтажного жилого дома произошло в Красноярске, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

ЧП было зафиксировано примерно в 05:00 по местному времени (01:00 по московскому времени. – Прим. ред.) перед первым подъездом дома № 114 по улице Бограда. Предварительной причиной стало размытие породы, уточнили правоохранители.

В результате несущая стена и фундамент дома просели на метр. В связи с этим жильцов подъезда было решено эвакуировать. Кроме того, там отключили водоснабжения.

Прокуратура организовала проверку для выяснения всех причин произошедшего.

В пресс-службе мэрии Красноярска добавили, что сейчас специалисты обследуют дом и наружные инженерные коммуникации. Кроме того, к этому моменту на месте уже прошло заседание штаба под руководством и. о. главы города Алексея Шувалова. Решается вопрос о временном расселении жильцов.

Схожий инцидент ранее произошел в Москве. Грунт провалился в Трехгорном переулке в районе дома № 5. ЧП повлекло за собой ограничение в движении транспорта, в связи с чем водителей призывали искать альтернативные маршруты.

До этого в Уфе автомобиль "Лада Калина" ушел под землю на глубину 8 метров из-за просевшего грунта. Оперативные службы огородили опасный участок, после чего автомобиль, получивший повреждения, извлекли с помощью спецтехники. Также были эвакуированы несколько машин, оставленных на стоянке рядом с местом просадки.