Новости регионов: грунт провалился под трамвайными путями в Краснодаре

В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт, в результате чего образовалась огромная дыра. По разным данным, ее глубина от 7 до 10 метров. Есть пострадавший. Мужчина переходил пути и упал в яму. С вывихом плеча его увезли в больницу. Предварительно, причиной провала стала протечка старого водопровода, которая и размыла грунт. На время восстановительных работ улицу перекрыли, а трамваи пустили по измененным маршрутам.

В Смоленской области без света и газа остались свыше сотни населенных пунктов. Виной тому стали штормовой ветер и мокрый снег на проводах. С последствиями стихии борются больше 1,5 тысячи энергетиков, задействовано почти 500 единиц техники. Жителям доставляют генераторы и помогают в пунктах временного размещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.