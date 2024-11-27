РИА Новости: участники стрельбы в центре Москвы могли скрыться на трех авто

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Участники стрельбы в центре Москвы, предположительно, скрылись на трех автомобилях. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

"По предварительной информации, в Москве разыскиваются три автомобиля, на которых могли скрыться причастные к стрельбе на Большой Никитской улице", – поделился собеседник агентства.

По его словам, предварительно, у одного из разыскиваемых автомобилей – дагестанские госномера.

Вечером 27 ноября неизвестный открыл стрельбу возле кафе на Большой Никитской улице в центре Москвы. По данным МВД, между двумя посетителями произошел конфликт. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу, где один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия.

После случившегося все участники конфликта скрылись. Между тем о пострадавших информация не поступала.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.