РИА Новости: участники стрельбы в центре Москвы могли скрыться на трех авто

27 ноября, 23:20Происшествия
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Участники стрельбы в центре Москвы, предположительно, скрылись на трех автомобилях. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
"По предварительной информации, в Москве разыскиваются три автомобиля, на которых могли скрыться причастные к стрельбе на Большой Никитской улице", – поделился собеседник агентства.
По его словам, предварительно, у одного из разыскиваемых автомобилей – дагестанские госномера.
Вечером 27 ноября неизвестный открыл стрельбу возле кафе на Большой Никитской улице в центре Москвы. По данным МВД, между двумя посетителями произошел конфликт. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу, где один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия.
После случившегося все участники конфликта скрылись. Между тем о пострадавших информация не поступала.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.