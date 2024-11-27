Уголовное дело возбуждено после стрельбы в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после перестрелки в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Также, по словам источника в правоохранительных органах, в настоящее время сотрудники полиции изучают данные с камер видеонаблюдения для установления участников ЧП.

В свою очередь, прокуратура Центрального административного округа столицы выяснит обстоятельства произошедшего. Кроме того, ход и результаты проверки находятся на контроле ведомства.

Вечером 27 ноября неизвестный открыл стрельбу возле кафе на Большой Никитской улице в центре Москвы. По данным МВД, между двумя посетителями произошел конфликт. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу, где один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия.

После случившегося все участники конфликта скрылись. Между тем о пострадавших информация не поступала.

