27 ноября, 20:40 (обновлено 27.11.2024 21:05)Происшествия
Уголовное дело возбуждено после стрельбы в центре Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после перестрелки в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.
Также, по словам источника в правоохранительных органах, в настоящее время сотрудники полиции изучают данные с камер видеонаблюдения для установления участников ЧП.
В свою очередь, прокуратура Центрального административного округа столицы выяснит обстоятельства произошедшего. Кроме того, ход и результаты проверки находятся на контроле ведомства.
Вечером 27 ноября неизвестный открыл стрельбу возле кафе на Большой Никитской улице в центре Москвы. По данным МВД, между двумя посетителями произошел конфликт. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу, где один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия.
После случившегося все участники конфликта скрылись. Между тем о пострадавших информация не поступала.