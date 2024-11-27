27 ноября, 21:45Происшествия
Прокуратура Москвы опубликовала видео со стрельбой на Большой Никитской улице
Прокуратура Москвы опубликовала видео со стрельбой на Большой Никитской улице. Все произошло около кофейни. Судя по кадрам, между мужчинами сначала завязалась драка, а потом один из них использовал, предположительно, травматическое оружие.
Информации о пострадавших нет. Полиция разыскивает подозреваемых, на месте работает следственно-оперативная группа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.