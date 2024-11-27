Прокуратура Москвы опубликовала видео со стрельбой на Большой Никитской улице. Все произошло около кофейни. Судя по кадрам, между мужчинами сначала завязалась драка, а потом один из них использовал, предположительно, травматическое оружие.

Информации о пострадавших нет. Полиция разыскивает подозреваемых, на месте работает следственно-оперативная группа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.