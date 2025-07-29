Двое отдыхающих пострадали при обрушении грунта в Кисловодске

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Ставропольскому краю"

Двое отдыхающих санатория в Кисловодске пострадали при обвале скально-грунтовой породы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, обвал произошел на площади приблизительно 60 квадратных метров. Расстояние до ближайшего здания (процедурный корпус) составляет около 20 метров.

Как уточнили агентству в региональном Минздраве, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

"Поступили в Кисловодскую больницу, состояние средней тяжести, женщина и мужчина", – уточнили в ведомстве.

Ранее обвал грунта произошел на глубине 25 метров в районе рудника "Маяк" в Норильске Красноярского края. Порода обвалилась на площади 132 квадратных метра в районе Талнах. В результате ЧП пострадали служебный вагончик и, предположительно, женщина-сторож.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту произошедшего.

