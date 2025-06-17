Обвал скалы под Туапсе задержал движение 10 поездов

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В результате обвала скалы из-за сильных ливней на Черноморском побережье Краснодарского края было временно приостановлено движение поездов на перегоне Туапсе – Шепси в Туапсинском регионе. Это привело к задержкам 10 пассажирских поездов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В частности, на два часа опоздал поезд, направлявшийся из Туапсе на станцию Имеретинский Курорт. Еще один состав этого поезда приехал позже на 1 час 26 минут. Задержка на 1 час 28 минут коснулась и "Ласточки", которая следовала по маршруту аэропорт Сочи – Ростов.

С опозданием прибыл также поезд Тамбов – Адлер. Он отстал от расписания на 1 час 21 минуту. Состав Кисловодск – Адлер задержался на 1 час 18 минут, поезд Сухум – Санкт-Петербург – на 1 час 9 минут, а состав, который ехал из Ростов в Адлер, опоздал на 1 час 8 минут.

Кроме того, незначительные отставания от графика были зафиксированы у поездов Красноярск – Адлер (8 минут), Астрахань – Имеретинский Курорт (36 минут) и Москва – Адлер (35 минут).

После инцидента на место происшествия прибыла бригада железнодорожников, которая сумела оперативно расчистить участок. В результате движение по одному из путей было открыто в 05:15 17 июня, а уже в 05:47 его удалось восстановить полностью.

За прошедшие сутки в Сочи выпало больше месячной нормы осадков. Дожди шли почти во всех районах города. На фоне непогоды в аэропорту Сочи задерживались сразу несколько внутренних и зарубежных рейсов.