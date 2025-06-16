В Сочи за сутки выпало больше месячной нормы осадков

За последние сутки в Сочи выпало больше месячной нормы осадков, сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Прошунин.

По его словам, дожди шли почти во всех районах Сочи. Дежурные бригады, службы спасения, а также коммунальные и дорожные службы приступили к ликвидации последствий ливня. Их действия контролируются специалистами городского оперштаба.

Прошунин также указал, что новых подтоплений не было выявлено, несмотря на сохранение осадков. При этом непогода привела к падению деревьев на улицах города и локальным сходам грунта, которые специалисты уже убрали.

Мэр Сочи также предупредил, что в ночь на 17 июня в городе ожидается усиление ветра. Волнение моря может составить 4 балла, поэтому до конца следующих суток вводится штормовое предупреждение. В связи с этим Прошунин поручил мониторинговым группам оперштаба отслеживать зону водных объектов и уведомлять местных граждан о возможной опасности.

На фоне непогоды в аэропорту Сочи задерживались сразу несколько внутренних и зарубежных рейсов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, которые передает ТАСС, вовремя не могли вылететь самолеты, которые должны были отправиться в Ижевск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Элисту, Саратов, Уфу, Самару, Новосибирск, Нижнекамск, Владикавказ, Махачкалу, Казань, а также в Дубай, Тбилиси и Батуми.

Залповый дождь наблюдался в Сочи и в ночь на 16 июня. Из-за этого городские пляжи были закрыты для купания. Очевидцы публиковали в соцсетях видео, на которых видно, что некоторые улицы города оказались под водой, а несколько районов остались без света.

Однако, по данным местной администрации, ливни не вызвали серьезных происшествий. Общественный транспорт, дорожная и коммунальная инфраструктура работали в штатном режиме. Локальные отключения были оперативно ликвидированы. Кроме того, все реки в регионе оставались в границах русла, не фиксировались и сходы селей.

