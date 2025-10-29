NTV: шестиэтажный дом обрушился в пригороде Стамбула

29 октября, 09:10Происшествия
Фото: ntv.com.t
В городе Гебзе, в 60 километрах от Стамбула, обвалился шестиэтажный дом, сообщает телеканал NTV.
Инцидент произошел около 07:00 по местному времени там, где проводятся работы по прокладке линии метро. По данным СМИ, сейчас на месте происшествия находятся подразделения спасателей.
Согласно информации A-haber, под обломками здания могут находиться шесть человек. Кроме того, мэр города Зиннур Бююкгез рассказал CNN-türk, что в доме проживали семь человек, но сейчас неизвестно, находились ли они в нем в момент обрушения. Данных о пострадавших в настоящий момент нет.
Ранее стало известно, что на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге обрушилась часть крыши. По словам главы администрации Красногвардейского района Андрея Хорта, обрушился фрагмент надземной парковки. Сведений о пострадавших не поступало, инцидентом заинтересовались сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры.