Часть крыши обвалилась на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге

Часть крыши платформы обрушилась на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге, сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт.

Он пояснил, что разрушилась часть надземной парковки. В настоящее время сведений о пострадавших не поступало.

"На связи с коллегами из РЖД и спасательными службами <...> Еду на место", – написал Хорт в своем телеграм-канале.

В свою очередь, произошедшим заинтересовались сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Доступ к участку ограничен. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и соблюдения и прав пассажиров", – говорится в уведомлении надзорного ведомства.

В пресс-службе Октябрьской железно дороги добавили, что сейчас организована эвакуация автомобилей, находившихся в зоне ЧП. Вход на вокзал с улицы Зольной перекрыт.

Ранее потолок обрушился в хирургическом отделении Детской городской клинической больницы № 1 Новосибирска. Вместе с потолком также рухнула часть крыши. Всего из отделения эвакуировали 46 детей.

В местной прокуратуре указывали, что здание было построено в 1952 году, а капремонт крыши осуществлялся в 2019 году. В результате случившегося никто из детей и персонала не пострадал, однако две девочки вдохнули пыль, что вызвало у них кашель.

