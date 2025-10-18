Аварийный дом частично обрушился в Саратове

Фото: телеграм-канал "Михаил Исаев"

Частичное обрушение одной из внешних стен аварийного дома произошло в Заводском районе Саратова, сообщают местные власти.

"Никто из жителей дома не пострадал. На месте работают специалисты областных и городских экстренных служб. Все жильцы подъезда выведены на улицу", – рассказал в своем телеграм-канале глава Саратова Михаил Исаев.

По его словам, для жителей подготовили пункт временного размещения, куда их доставят в ближайшее время.

В службе спасения Саратовской области РИА Новости рассказали, что спасатели эвакуировали 18 человек, среди которых 4 ребенка.

По данным следственного управления СК по Саратовской области, обрушение случилось на первом этаже одного из подъездов дома № 3 по улице Крымская. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность").

По данным региональной прокуратуры, дом 1957 года постройки ранее был признан аварийным, подлежащим расселению и сносу. Надзорное ведомство проводит проверку.

Ранее в подъезде дома в селе Поярково Амурской области обрушилась часть потолка. Прибывшие пожарные очистили пролеты от обломков. Никто из жильцов дома не пострадал, их расселили по родственникам.