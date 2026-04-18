Трамп заявил, что переговоры США и Ирана продолжатся в выходные

Иран и США продолжат взаимодействовать и вести переговоры в эти выходные дни, заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с журналистами.

Он подчеркнул, что между Вашингтоном и Тегераном могут еще оставаться значимые разногласия, но выразил уверенность в том, что их немного. Американский лидер ожидает хороших перспектив от предстоящих переговоров.

Также Трамп добавил, что Соединенные Штаты прекратят блокаду морских портов Ирана сразу после заключения договоренностей об урегулировании конфликта.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ на удары Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Ранее Трамп заявил, что Иран пошел на беспрецедентные уступки и согласился передать Вашингтону обогащенный уран под завалами разрушенных предприятий. При этом он добавил, что США и Иран "о многом договорились" и скоро может произойти "что-то очень положительное".