Силы ПВО ликвидировали две воздушные цели в Севастополе

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили две воздушные цели в небе над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, объекты инфраструктуры не пострадали. Данные о пострадавших не поступали.

При этом Развожаев добавил, что российские военные продолжают отражать атаку со стороны Украины.

Ранее силы ПВО ликвидировали несколько БПЛА в небе над Воронежем. Никто из местных жителей не пострадал. В результате падения обломков дрона был поврежден строящийся многоквартирный дом.