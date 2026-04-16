Технологическое оборудование загорелось в порту Туапсе после атаки БПЛА

В порту Туапсе тушат пожар на морском терминале – в результате ночной атаки БПЛА загорелось технологическое оборудование. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края.

В настоящий момент на месте происшествия работает штаб тушения пожара. В работах задействованы 157 человек и 49 единиц техники, в том числе от регионального ГУ МЧС.

Туапсе подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 16 апреля. В результате погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя. Еще несколько мирных жителей получили ранения, был причинен ущерб частным домовладениям.

В городском порту были повреждены ряд объектов и гражданские суда. Помимо этого, в результате атаки было повреждено контактное полотно железной дороги. Следственный комитет России возбудил дело о теракте в связи с массированными атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам Кубани.