Лавров прибыл в Турцию для участия в дипломатическом форуме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию, где примет участие в V Анталийском дипломатическом форуме (ADF2026), сообщает РИА Новости.

В рамках форума у главы МИД запланирован ряд двусторонних встреч, а также выступление на одной из специальных сессий. Лавров является почетным гостем мероприятия.

На мероприятие ожидается прибытие делегаций более чем из 150 государств, включая 22 глав государств и правительств, 39 министров иностранных дел и представителей 79 международных организаций.

Ранее стало известно, что Лавров планирует посетить Индию для участия во встрече глав МИД БРИКС 14–15 мая. По итогам этой встречи сторонам предстоит определиться по набору и общим контурам итоговых документов, которые индийское председательство вынесет на рассмотрение саммита.