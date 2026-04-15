Лавров заявил, что РФ готова подключиться к решению иранского уранового вопроса

Российская сторона готова оказать содействие в поиске решения вопроса, связанного с иранскими запасами обогащенного урана. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва, как и в период подготовки договоренностей 2015 года, намерена сыграть конструктивную роль. Лавров отметил, что возможные форматы участия России могут быть весьма разнообразными.

В частности, речь может идти как о переработке высокообогащенного урана топливного уровня, так и о передаче определенного объема материала на временное хранение на территорию России.

При этом министр особо акцентировал внимание на том, что любые предлагаемые механизмы будут действовать исключительно в том случае, если они окажутся приемлемыми для Тегерана и не будут ущемлять его неотъемлемое право на развитие атомной энергетики и обогащение урана в мирных целях.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявлял, что США до начала военной операции предлагали Ирану на переговорах отказаться от обогащения урана сроком на 10 лет. По его словам, Вашингтон предлагал Тегерану организовать поставки бесплатного ядерного топлива.