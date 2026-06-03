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03 июня, 12:24

Политика

В ГД предложили отдавать гражданам дома в селах под обязательство их восстановления

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили внедрить механизм передачи права собственности на заброшенные дома в селах с обязательством восстановления зданий. Письмо с такой инициативой направлено министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину, передает ТАСС.

Парламентарии уверены, что в настоящее время механизмы вовлечения брошенного жилья в оборот слишком сложные, длительные и не ориентированы на граждан, которые хотели бы восстановить пустующий дом при понятных правовых гарантиях.

В письме говорится, что механизм передачи права собственности может распространяться на муниципальные дома либо здания, которые перешли в муниципальную собственность в законном порядке, включая порядок признания объекта бесхозяйным.

"Он не должен затрагивать добросовестных собственников, наследников, временно отсутствующих граждан и иные случаи, когда право собственности сохраняется и может быть защищено", – отметили парламентарии.

В результате это позволит муниципалитетам снизить количество брошенной недвижимости и уменьшить расходы на содержание и снос непригодных объектов. Также это позволит восстановить жилье без избыточной нагрузки на бюджет, вовлечь граждан в развитие сельской местности и повысить привлекательность проживания там.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что программа комплексного развития территорий (КРТ) позволяет возрождать пустующие и заброшенные территории в Москве. Самый первый договор о реорганизации в рамках КРТ был заключен в 2020 году на месте бывшей промзоны Октябрьское поле. Теперь инвестор возвел там жилье, школу и бизнес-центр. Аналогичные работы проходят в районах Войковском, Тимирязевском, Хорошёвском, а также в Троицке, Печатниках и Зюзине.

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