Генсек НАТО Рютте приехал на Украину

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с Киев. Информация об этом появилась в телеграм-канале компании "Укржелдороги", передает RT.

Цели его визита на Украину не раскрываются.

Генсек Североатлантического альянса ранее заявлял, что речи о вступлении Украины в НАТО в данный момент нет. Он подчеркивал, что при этом украинской стороне должны быть предоставлены надежные гарантии безопасности.

Кроме того, Рютте говорил, что реакция НАТО на применение ядерного оружия в ходе украинского конфликта будет "разрушительной". Его комментарий связан с наблюдением Североатлантического альянса за учениями ядерных сил России. Они прошли с 19 по 21 мая.