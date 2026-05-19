ВС РФ проведут учения по применению ядерных сил 19–21 мая

Вооруженные силы России проведут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии в период с 19 по 21 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В мероприятиях будут задействованы Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Всего участие примут свыше 64 тысяч военнослужащих, порядка 7,8 тысячи единиц военной техники, включая более 200 ракетных установок, около 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 – ракетные подводные лодки стратегического назначения.

Основные цели учений включают улучшение навыков руководства и оперативного управления войсками в условиях сдерживания вероятного агрессора и проверку готовности органов военного управления и войск к предотвращению агрессии. Также планируется отработка вопросов взаимодействия и управления, а еще оценка способности войск выполнять задачи.

В рамках учений будут проведены мероприятия по приведению ядерных сил в готовность, а также запуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Особое внимание уделят подготовке и совместному применению ядерного оружия, размещенного в Белоруссии.

Москва допустила проведение с Минском учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия (НСЯО) еще в январе 2026 года.

Как напомнил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, в июне 2024-го подразделения белорусских вооруженных сил уже были задействованы во втором этапе учений. Тогда отрабатывалась совместная подготовка к боевому применению НСЯО.