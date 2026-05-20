20 мая, 14:26

Генсек НАТО Рютте заявил, что Альянс наблюдает за учениями ядерных сил РФ

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

НАТО наблюдает за учениями ядерных сил России и мониторит происходящее, однако не комментирует, заявил генсек Альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

Минобороны РФ объявило о проведении учений по подготовке и применению ядерных сил 19 мая. Они продлятся до 21-го числа.

В мероприятиях принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, авиация, а также Ленинградский и Центральный военные округа. Всего планировалось задействовать свыше 64 тысяч военных и 7,8 тысячи единиц техники.

Учения включат мероприятия по приведению ядерных сил в готовность, а также запуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России.

В частности, 20 мая ВС РФ в рамках учений отработали практические мероприятия по приведению воинских частей и соединений в высшую готовность. В связи с началом данных мероприятий западные страны начали выражать тревогу.

