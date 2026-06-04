Дворники на авто, шпроты и меховую шапку забыли пассажиры "Аэроэкспресса" весной

Фото: transport.mos.ru

Автомобильные дворники, шпроты в масле и меховую шапку оставили пассажиры "Аэроэкспресса" в поездах, экспресс-автобусах и терминалах весной этого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Всего сотрудники обнаружили 900 забытых вещей, 250 из которых уже вернули владельцам. В марте пассажиры оставили 260 предметов, в апреле – 340, а в мае – 300. Среди необычных предметов также детский мотоцикл, электробритва, профсоюзный билет, серебряные кольца, набор художника, лампа и икра трески.

Среди самых частых оставленных позиций указываются зонты, головные уборы, документы, сумки, книги, рюкзаки, дорожные подушки, ключи, очки, телефоны, зарядные устройства и наушники.

Отмечается, что наибольшее количество предметов было забыто в поездах и автобусах, следующих в аэропорт Шереметьево, – 650 вещей. На маршрутах в Домодедово их было 250.

Все предметы отвозят на склад, где они хранятся в течение полугода в пакетах и коробках. Исключение составляют продукты питания, которые сразу утилизируют.

Пассажир, забывший вещь, должен позвонить на горячую линию или найти сменного специалиста в терминале, который поможет написать заявление. Если предмет найдут, владелец будет проинформирован.

Забрать потерю можно на складе у Белорусского вокзала. Он открыт по понедельникам, средам и четвергам с 13:00 до 17:00. С собой необходимо взять паспорт для подтверждения личности.

Ранее РЖД начали тестировать новую систему, которая сделает сервис по поиску забытых в поездах вещей удобнее. Благодаря нововведению проводник и начальник поезда будут сразу получать заявку о забытом предмете. Они смогут приступить к поискам непосредственно в пути.

