Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 23:52

Политика

Туск предупредил о жестких мерах НАТО при обострении конфликта на Украине

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Страны Североатлантического альянса могут прибегнуть к жестким мерам в случае продолжения обострения украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Украинско-российская война может вскоре привести к ситуации, когда нам (НАТО. – Прим. ред.) придется реагировать решительно", – приводит слова Туска Sky News.

Ранее в МИД РФ предупредили о возрастающих стратегических рисках "лобовой сшибки" НАТО и России, последствия которой могут быть катастрофическими. Европейские столицы активно распространяют информацию о "надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности" с РФ.

По информации СМИ, НАТО планирует создать около границы с Россией так называемую автономную зону с сенсорами, БПЛА и дальнобойными средствами поражения. Проект получил название "Сдерживание на восточном фланге" (EFDI).

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика