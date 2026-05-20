Туск предупредил о жестких мерах НАТО при обострении конфликта на Украине

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Страны Североатлантического альянса могут прибегнуть к жестким мерам в случае продолжения обострения украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Украинско-российская война может вскоре привести к ситуации, когда нам (НАТО. – Прим. ред.) придется реагировать решительно", – приводит слова Туска Sky News.

Ранее в МИД РФ предупредили о возрастающих стратегических рисках "лобовой сшибки" НАТО и России, последствия которой могут быть катастрофическими. Европейские столицы активно распространяют информацию о "надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности" с РФ.

По информации СМИ, НАТО планирует создать около границы с Россией так называемую автономную зону с сенсорами, БПЛА и дальнобойными средствами поражения. Проект получил название "Сдерживание на восточном фланге" (EFDI).