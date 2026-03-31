Новости

Новости

31 марта, 05:59

Лавров планирует посетить Индию для участия во встрече глав МИД БРИКС

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить столицу Индии Нью-Дели 14–15 мая для участия в очередной встрече глав МИД стран БРИКС. Об этом в интервью сообщил ТАСС заместитель руководителя внешнеполитического ведомства РФ Андрей Руденко по итогам российско-индийских межмидовских консультаций в Нью-Дели.

Он подчеркнул, что Лавров планирует принять участие в министерской встрече БРИКС, по итогам которой сторонам предстоит определиться по набору и общим контурам итоговых документов, которые индийское председательство вынесет на рассмотрение саммита.

Ранее стало известно, что министерство финансов США выдало Индии лицензию на завершение в течение 30 дней сделок по приобретению российской нефти, которая уже находится в танкерах в море.

Такое решение продиктовано стремлением снизить напряженность на мировом рынке энергоносителей на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

