Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 09:09

Происшествия

Кровля частично обрушилась в горящем здании на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Частичное обрушение кровли произошло в горящем трехэтажном здании на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Площадь пожара составляет порядка 300 квадратных метров. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП задействованы около 50 сотрудников и 16 единиц техники МЧС РФ.

Ранее трое детей погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области. По данным МЧС России, в момент происшествия там находились родители и 7 их малышей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных.

Пожарные ликвидировали возгорание площадью 60 квадратных метров спустя время. В доме они нашли тела детей 5, 7 и 11 лет. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Банный комплекс загорелся на востоке Москвы

Читайте также


происшествияпожаргород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика