Кровля частично обрушилась в горящем здании на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Частичное обрушение кровли произошло в горящем трехэтажном здании на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Площадь пожара составляет порядка 300 квадратных метров. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП задействованы около 50 сотрудников и 16 единиц техники МЧС РФ.

Ранее трое детей погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области. По данным МЧС России, в момент происшествия там находились родители и 7 их малышей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных.

Пожарные ликвидировали возгорание площадью 60 квадратных метров спустя время. В доме они нашли тела детей 5, 7 и 11 лет. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

