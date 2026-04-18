Силы ПВО ликвидировали 6 БПЛА в небе над Ленобластью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 6 БПЛА в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджер Max.

Он подчеркнул, что боевая работа ПВО продолжается. Подробности о последствиях атаки на данный момент не приводятся.

Также на фоне сообщений о работе ПВО в Ленинградской области была временно приостановлена работа аэропорта Пулково. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.

В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ранее резервуар с остатками топлива загорелся в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе из-за сбитого украинского дрона. На месте ЧП работают все необходимые службы. Никто из местных жителей не пострадал.