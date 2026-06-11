Организовать турпоездку по уникальным маршрутам теперь можно на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сервис по организации туристических поездок по уникальным маршрутам появился на портале "Госуслуги". Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

"Цифровой сервис для планирования поездок по заповедным территориям делает путешествия по России удобнее и доступнее. Он позволяет онлайн оформить разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий, сократить время подготовки поездки и повысить комфорт туристов. При этом цифровые инструменты помогают эффективно управлять туристическими потоками и сохранять уникальные природные комплексы", – передает пресс-служба слова Григоренко.

В текущий момент через сервис доступны электронные разрешения для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения, а до конца года их число планируют увеличить до 60.

Оформить разрешение можно с помощью жизненной ситуации "Посещение особо охраняемых природных территорий". Сервис также дает возможность ознакомиться с уникальными маршрутами, приобрести льготные разрешения, а также разрешения на въезд личного транспорта.

Заповедные территории в рамках сервиса разделены на два направления: "Пульс природы" – для активного отдыха и "Мир тишины" – для спокойного. Найти подходящее туристическое направление помогают фильтры и интерактивная карта.

Например, можно подобрать заповедник или национальный парк в нужном округе или регионе. На особо охраняемых территориях встречаются редкие виды животных и растений, поэтому при их посещении важно соблюдать правила, с которыми тоже можно ознакомиться на странице сервиса.

Среди особо охраняемых природных территорий, которые доступны в рамках сервиса:



Алтайский заповедник и национальный парк "Кенозерский", входящие в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО;

национальный парк "Бузулукский бор", который известен крупнейшим массивом реликтового соснового леса среди степей России;

заповедник "Кивач" в Республике Карелия с одним из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян назвал топ-5 популярных зарубежных направлений у россиян на лето. В пятерку самых востребованных направлений вошли Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд. Также россияне проявляют интерес к Мальдивам, Китаю, Индонезии и странам СНГ.

