Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ промыли после зимы

Специалисты промыли фонтан "Золотой колос" на ВДНХ после зимы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Фигуру фонтана, декоративные элементы и гранитный постамент очистили с помощью аппарата высокого давления. При этом мозаики из смальты протерли вручную мягкими щетками, а для очистки верхней части фонтана привлекли промышленных альпинистов.

Всего в работах задействовали бригаду из 4 человек и спецтехнику.

Фонтан был создан в 1954 году. Высота сооружения – 16 метров. Он состоит из железобетонных элементов, облицованных золотой и красной мозаичной смальтой. Также "Золотой колос" оборудован двумя насосами – вверх бьют одновременно 66 струй.

В 2018 году фонтан открыли после капитального ремонта и реставрации.

Специалисты приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона в Москве 14 апреля. Они привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, а также осмотрели системы вентиляции и отопления помещений насосных станций.

Перед запуском будут проведены регулировка форсунок и проверка ламп внешней подсветки.