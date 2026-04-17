Завершилась весенняя промывка Бородинского моста в Москве

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершили весеннюю промывку Бородинского моста в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В работах была задействована бригада из 10 человек. Также они использовали две поливочные машины. При этом движение пешеходов и автомобилей ограничено не было.

Были промыты ограждения, лестничные сходы и парапеты. Для этого специалисты использовали особое чистящее средство, которое смывали с помощью аппаратов высокого давления.

Бирюков напомнил, что сейчас в городе после зимы промывают свыше 2 тысяч объектов. Это в том числе фонтаны, пешеходные переходы, памятники, тоннели и мосты. Он добавил, что в ходе работ всегда применяются специальные технологии. Мосты и тоннели, например, очищаются щелочными растворами.

Ранее в рамках сезонной уборки был промыт Живописный мост. Специалисты очистили лестничные сходы, перила и бетонные арки. В работах задействовали поливомоечную машину и автовышку.

