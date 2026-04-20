Минстрой подготовит законопроект об онлайн-списании долгов в ЖКХ

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Минстрой РФ подготовит законопроект о введении по всей стране системы онлайн-списания долгов в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ), но только при условии успешного завершения соответствующего эксперимента, который проходит в 19 регионах. Об этом газете "Известия" сообщили в ведомстве.

Там отметили, что на 1 января 2026 года общая оплата за коммунальные услуги по стране составила 97,9%, а собираемость платежей от граждан, заключивших прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, достигла 96,8%.

В Минстрое пояснили, что в настоящее время проводится эксперимент по расширению цифрового взаимодействия государственных систем при взыскании задолженности за ЖКУ.

Если итоги эксперимента будут признаны успешными и соответствующий законопроект примут, то информационный обмен между государственными цифровыми платформами сможет способствовать сокращению общего объема дебиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы.

В ведомстве уточнили, что сроки внесения инициативы в Госдуму пока не определены.

Эксперимент по онлайн-взысканию был запущен Минстроем 1 июля 2025 года в 19 регионах, обладающих "высоким уровнем цифровой зрелости". Он должен завершиться 30 июня 2026 года, после чего будут подведены итоги и принято решение о разработке законопроекта.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко заявил, что платные услуги сантехников и электриков необходимо включать в платежки ЖКХ. По его словам, это будет не только гарантией качества выполненных работ, но и дополнительным источником дохода для управляющих компаний.