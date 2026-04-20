20 апреля, 09:18

Минстрой подготовит законопроект об онлайн-списании долгов в ЖКХ

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Минстрой РФ подготовит законопроект о введении по всей стране системы онлайн-списания долгов в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ), но только при условии успешного завершения соответствующего эксперимента, который проходит в 19 регионах. Об этом газете "Известия" сообщили в ведомстве.

Там отметили, что на 1 января 2026 года общая оплата за коммунальные услуги по стране составила 97,9%, а собираемость платежей от граждан, заключивших прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, достигла 96,8%.

В Минстрое пояснили, что в настоящее время проводится эксперимент по расширению цифрового взаимодействия государственных систем при взыскании задолженности за ЖКУ.

Если итоги эксперимента будут признаны успешными и соответствующий законопроект примут, то информационный обмен между государственными цифровыми платформами сможет способствовать сокращению общего объема дебиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы.

В ведомстве уточнили, что сроки внесения инициативы в Госдуму пока не определены.

Эксперимент по онлайн-взысканию был запущен Минстроем 1 июля 2025 года в 19 регионах, обладающих "высоким уровнем цифровой зрелости". Он должен завершиться 30 июня 2026 года, после чего будут подведены итоги и принято решение о разработке законопроекта.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко заявил, что платные услуги сантехников и электриков необходимо включать в платежки ЖКХ. По его словам, это будет не только гарантией качества выполненных работ, но и дополнительным источником дохода для управляющих компаний.

Читайте также


политикаЖКХ

Главное

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

