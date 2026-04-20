Филолог назвала самые частые ошибки участников "Тотального диктанта"

Написание "не" со словами, использование прописных и строчных букв в именах собственных и нарицательных, а также выбор между "н" и "нн" в прилагательных и причастиях стали главными трудностями для участников "Тотального диктанта" 2026 года. Об этом сообщила кандидат филологических наук Елена Хайлова.

"Тексты "Тотального диктанта" каждый год заставляют участников вспоминать самые сложные правила, и этот год не стал исключением", – отметила она в беседе с РИА Новости.

В числе других затруднений, с которыми столкнулись участники, Хайлова выделила правописание непроизносимых и непроверяемых гласных и согласных в словах, таких как "аннулировать", "ассоциация" и "масштаб". Ошибки были допущены и в некоторых устаревших словах, например в существительном "лейб-гвардия", где первая часть должна писаться через дефис.

В свою очередь, среди пунктуационных сложностей самыми частыми ошибками стали различение вводных слов от обычных, а также оформление прямой речи и знаков препинания в сложных предложениях.

В этом году "Тотальный диктант" охватил 55 стран. В России участникам представилась возможность очно написать его в более чем в 1 тысячи населенных пунктов, включая Калининград и Чукотку.

За границей же акция прошла в 140 городах из 54 стран. В их число вошли Австралия, Армения, Венгрия, Грузия, Испания, Канада, Куба, Китай, Ливия, Мексика, Монголия, Норвегия, Турция, США и Франция.

Темой события была выбрана биография семьи поэта Александра Пушкина. Первую часть "Белая девочка" зачитал автор материала, ректор Литературного института имени А. М. Алексей Варламов.