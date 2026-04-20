Подмосковные врачи спасли девочку, проглотившую 20 магнитов

Врачи в подмосковной Балашихе спасли девочку, которая проглотила 20 магнитных шариков. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Московской области.

Ребенок поступил в медучреждение с болями в животе. Магниты были обнаружены в кишечнике после обследования.

Юную пациентку направили в детское хирургическое отделение и извлекли шарики в ходе лапароскопической операции через проколы. Для этого медики использовали эндоскоп и специальный инструмент, рассказал заведующий отделением детской хирургии Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев.

По его словам, из-за большой силы притяжения магниты образовали в кишке отверстие, которое врачи ушили после их извлечения. Он добавил, что 5 шариков успели переместиться в малый таз.

После хирургического вмешательства девочка быстро восстановилась и была выписана.

Медики напомнили родителям о том, что важно внимательно следить за детьми. Если ребенок проглотил или вдохнул инородный предмет, следует как можно скорее обратиться за помощью.

Ранее врачи детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой спасли ребенка, который проглотил целую оливку. Инородное тело застряло и разбухло, поэтому потребовалось проведение эндоскопии. Позже состояние мальчика нормализовалось, и его отправили домой.

