Собянин: Москва поддерживает изобретателей и развивает наукоемкий бизнес

Москва активно развивает наукоемкий бизнес и поддерживает столичных изобретателей. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По его словам, в рамках Стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года одной из основных целей московского правительства является помощь компаниям с регистрацией и коммерциализацией интеллектуальной собственности.

Мэр отметил, что столица лидирует в этой области. В прошлом году в стране было зарегистрировано более 30 тысяч патентов, и 9,7 тысячи из них приходятся на Москву.

В регистрации 34% городских патентов помогли сервисы Московского инновационного кластера. Это в том числе:

образовательные программы по управлению интеллектуальной собственностью;

экспертные консультации по вопросам патентования;

гранты до 5 млн рублей в год на патентование в России и за рубежом;

льготные кредиты под залог интеллектуальной собственности.

Собянин подчеркнул, что благодаря такой комплексной работе столичные предприниматели могут каждый день внедрять новые технологии. В пример он привел одного из резидентов кластера "Ломоносов", который создал и запатентовал метод сушки плазмы крови. Жидкая плазма превращается в порошок и хранится без особых условий, сохраняя при этом свои первоначальные свойства.

Кроме того, градоначальник рассказал о разработчике блоков питания для светодиодов, который после прохождения обучения по защите интеллектуальной собственности получил компенсацию затрат на патентование. После этого он зарегистрировал свыше 40 технологий, благодаря которым можно создавать современные осветительные приборы.

А одна из IT-компаний обратилась за консультацией по вопросам управления интеллектуальной собственностью и смогла запатентовать программу, позволяющую дистанционно проводить техосмотр транспортных средств.

Также запатентовать свою разработку смог резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва". Он создал трекер промышленного персонала для обеспечения безопасности на производстве.

Ранее Собянин рассказал, что московские предприятия вносят значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета России. В городе развиваются различные направления, включая медицину и фармацевтику, машиностроение и электронику. Многие технологии создаются в особой экономической зоне "Технополис "Москва", где работают свыше 240 компаний.

