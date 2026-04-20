Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 14:38

Происшествия

Женщина в Москве сломала руку после того, как курьер на электровелосипеде вырвал ее сумку

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Женщина в Москве сломала руку после того, как курьер на электровелосипеде вырвал ее сумку. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел вечером в районе Янтарного проезда. Злоумышленник на электровелосипеде напал на 57-летнюю женщину, вырвал у нее сумку и скрылся. Во время падения женщина сломала руку.

В результате сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Лосиноостровскому району задержали подозреваемого в съемной квартире на Широкой улице, им оказался 18-летний приезжий.

Похищенная сумка позже была найдена у одного из домов, однако молодой человек уже распорядился деньгами. Сейчас он арестован, возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее мужчина с кирпичом ограбил аптеку на юго-востоке Москвы. Он разбил стеклянную перегородку на кассе и потребовал деньги. Сотрудница отдала всю выручку, после чего злоумышленник скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции установили личность грабителя в течение нескольких часов. Им оказался 27-летний житель Владимирской области. Вскоре он был задержан.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика