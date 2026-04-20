Женщина в Москве сломала руку после того, как курьер на электровелосипеде вырвал ее сумку. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел вечером в районе Янтарного проезда. Злоумышленник на электровелосипеде напал на 57-летнюю женщину, вырвал у нее сумку и скрылся. Во время падения женщина сломала руку.

В результате сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Лосиноостровскому району задержали подозреваемого в съемной квартире на Широкой улице, им оказался 18-летний приезжий.

Похищенная сумка позже была найдена у одного из домов, однако молодой человек уже распорядился деньгами. Сейчас он арестован, возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

