Москвич обокрал квартиру, найдя оставленные в почтовом ящике для клининга ключи

В Москве полицейские задержали ранее судимого мужчину, который обокрал квартиру, найдя оставленные в почтовом ящике для клининга ключи, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

В ведомстве объяснили, что москвичка пользовалась услугами клининга и оставляла ключи от квартиры в почтовом ящике для удобства. В результате их нашел 37-летний мужчина. Он открыл квартиру и забрал ноутбук, телефон, камеру и объективы.

"И даже запер дверь после себя. Ключи, разумеется, не вернул", – указали в МВД.

Ущерб составил 570 тысяч рублей. В настоящий момент оперативники уголовного розыска отдела МВД России по району Северное Измайлово и УВД по Восточному округу столицы установили и задержали подозреваемого на Алтайской улице. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее в Москве уборщица и ее муж украли у заказчицы свыше 7,4 миллиона рублей. Для совершения преступления женщина передала супругу ключ от квартиры.

Позже они уехали в Санкт-Петербург для создания алиби, однако после возвращения в столицу были задержаны. Деньги вернули владелице. Возбуждено уголовное дело.

