Российские самолеты Ту-22М3 выполнили плановый полет над водами Балтийского моря

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, бомбардировщиков сопровождали истребители Су-35. Продолжительность полета составила свыше 4 часов. В ряде мест самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.

Ранее аналогичный плановый полет прошел над нейтральными водами Берингова моря. Тогда в ходе 14-часового полета были задействованы бомбардировщики Ту-95МС, а также истребители Су-35С и Су-30СМ.

В ходе выполнения задания летчики дальней авиации провели дозаправку в воздухе. На отдельных участках маршрута российских ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств.

