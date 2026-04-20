Baza: актер Бенграф, убивший жену во время ссоры, тяжело переживал творческие кризисы

Актер Владислав Бенграф зарезал жену во время бытовой ссоры. Женщина успела в ответ нанести обидчику удар ножом в шею. Подробности – в материале Москвы 24.

"Редкий случай, из ряда вон выходящий"

О том, что в Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги Евгении – стало известно в воскресенье, 19 апреля. Их тела нашли в квартире в Мытищах, оба скончались от колото-резаных ранений в область шеи и груди

По словам соседей, в квартире пары поздно ночью слышались крики. Очевидцы вызвали полицию, но те не смогли попасть внутрь, тогда прибывшие на место сотрудники МЧС вскрыли квартиру и обнаружили там тела.

По предварительным данным, конфликт возник из-за желания 23-летней Евгении развестись. 28-летний Владислав не принял решение супруги и нанес ей ранения кухонным ножом. По словам криминалистов, женщина пыталась защититься и ударила мужа в шею.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на соседей пары сообщил, что супруги ссорились и раньше вплоть до того, что свидетелям конфликтов приходилось вызывать полицию. А по словам окружения, на протяжении нескольких недель перед трагедией пара и вовсе переживала не лучший период: ссоры участились. Инициатором конфликтов якобы зачастую был Владислав: очевидцы отметили, что у него случались сложные периоды, он также не всегда "выходил из роли". Кроме того, несколько раз пара на время разъезжалась, но впоследствии вновь сходилась.

Телеграм-канал Shot сообщил, что за несколько дней до произошедшего Евгения выгнала Владислава из квартиры, устав от постоянных ссор. Мужчина временно проживал у своей тещи, так как отношения с собственной матерью у него были натянутые. При этом накануне роковой ночи Евгения уехала на гендер-пати к подруге, а Владислав отправился в театр, чтобы обсудить новую постановку, а затем встретился с друзьями.

Криминалист Михаил Игнатов подчеркнул, что подобный исход бытовых драм бывает редко, сообщает aif.ru.





Михаил Игнатов криминалист Это реально редкий случай, из ряда вон выходящий. Как правило, в домашних разборках мы видим одну жертву, кто-то кого-то убивает. Бывает, когда убийца, осознав, что совершил, сводит счеты с жизнью. А чтобы убили друг друга – явление крайне редкое.

Криминалист также предположил, что трагедия могла произойти в измененном состоянии: человек под воздействием алкоголя или запрещенных веществ, получая опасное ранение, умирает не сразу.

"Смертельно раненый может ударить другого человека ножом. Это состояние агонии. Возможно, имело место алкогольное опьянение, алкоголь притупляет болевой порог. Человек в этом случае какое-то время еще живет и может ответить своему убийце. Такой же эффект от запрещенных веществ, они тоже притупляют болевой порог и понижают временной порог наступления смерти", – отметил эксперт.

Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). В СУ СК по Московской области уточнили, что на месте проведен обыск, изъяты ножи, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе дактилоскопические и экспертиза холодного оружия, допрашиваются свидетели.

Помогала преодолевать кризисы

Евгения Бенграф работала заведующей гримерным цехом в Мытищинском театре драмы и комедии "ФЭСТ", а Владислав служил там же актером. В соцсетях супруги нередко делились совместными фото и забавными роликами. Однако, по данным телеграм-канала Baza, Бенграф тяжело переживал творческие кризисы, которые периодически случались. В частности, он жаловался на то, что тяжело совмещать работу в театре и другие дела.

Кроме того, по информации журналистов, ранее Владислав пережил тяжелую депрессию. Тогда ему помог случайный звонок от знакомого, который смог подобрать нужные слова, и Владислав вернулся к работе, хотя и в изматывающем режиме, когда на сон оставалась пара-тройка часов.

Сам Бенграф также отмечал, что переживать трудные моменты в жизни ему помогала супруга, роман с которой начался с того, что актер решился проводить коллегу до дома. Еще в мае 2025-го Владислав признался в любви Евгении в своих соцсетях, добавив, что она делала его жизнь намного светлее. Мужчина также рассказал, что благодаря возлюбленной он изменился в положительную сторону.