Актер Шайа Лабаф напал на двоих мужчин во время драки возле бара

Американский актер Шайа Лабаф был задержан за пьяную драку после отдыха в баре, сообщили СМИ. Ранее его бывшая любовница обвинила звезду Голливуда в угрозах и абьюзе. О скандалах со знаменитостью расскажет Москва 24.

"Вы знаете, кто я такой?"

Голливудского актера Шайю Лабафа арестовали за драку возле бара в Новом Орлеане. Очевидцы сообщили, что звезда боевика "На крючке", будучи в алкогольном опьянении, появился в заведении с голым торсом. Актер якобы чересчур настойчиво требовал пустить его за стойку, чтобы попробовать себя в качестве "бармена-селебрити", однако получил отказ и повел себя агрессивно.

"Вы знаете, кто я такой?" – возмутился Лабаф.

Персонал бара вывел дебошира на улицу, где тот устроил драку с двумя мужчинами, получив при этом незначительные травмы. Прибывшие на место медики оказали первую помощь пострадавшим. В свою очередь, правоохранители задержали актера и предъявили два обвинения в нанесении легких телесных повреждений.

Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свидетельства сотрудников других баров сообщило, что Шайа посещает увеселительные заведения Нового Орлеана уже почти неделю. Бармены также рассказали, что Лабаф отдыхал и ни в чем себе не отказывал, однако в целом все проходило мирно до инцидента, закончившегося его арестом.



один из сотрудников баров Он терроризирует весь город!

При этом имя знаменитости в целом в последнее время часто фигурирует в скандальных заголовках. Всего неделю назад бывшая любовница актера, женатого на британской коллеге Мии Гот, опубликовала в соцсетях записи ссор с Лабафом. Девушка по имени Дрина рассказала, что их роман начался в августе 2025 года, но недавно они расстались. Помимо этого, она обвинила звезду "Трансформеров" в абьюзе, подтвердив слова аудиозаписями. На них якобы актер кричит на нее, оскорбляет и угрожает физической расправой ей и ее семье, после – извиняется, а затем вновь разражается потоком нецензурной брани.

Пользователи соцсетей удивились, что у Лабафа был роман, ведь они с супругой публично не объявляли о расставании, однако Дрина ответила, что актеры действительно больше не вместе. Эту информацию подтвердили и СМИ: 18 февраля издание Complex сообщило, что звездная пара рассталась около года назад.

Фото: legion-media.com/Matrixpictures.c/Paul Treadway

Отношения между Лабафом и Гот завязались 2012-м, после знакомства на съемках фильма "Нимфоманка". В 2016-м пара поженилась, однако уже через 2 года СМИ сообщили о расставании знаменитостей. В 2018-м Шайа закрутил роман с певицей FKA Twigs (настоящее имя – Талия Дебретт Барнетт). Отношения продлились меньше года, а позже девушка подала в суд на Лабафа, требуя компенсацию. Она обвинила актера в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии, а также в том, что он намеренно заразил ее венерическим заболеванием.

В конце 2020-го артист начал встречаться с коллегой Маргарет Куэлли, однако актеры расстались уже спустя несколько месяцев из-за обвинений FKA Twigs. При этом звезда фильма "Однажды в... Голливуде" публично поддержала певицу, отметив, что верит ее словам про их общего бывшего.

Несмотря на скандалы, СМИ сообщили, что в 2022-м Лабаф вновь сошелся с Мией Гот, тогда же родилась их общая дочь Изабель.

Скандалист со стажем

Фото: кадр из фильма "Выбивая долги"; режиссер - Дэвид Эйр; производство - Cedar Park Entertainment

СМИ не раз сообщали об инцидентах с участием Лабафа на фоне употребления им спиртного. Например, в 2014-м актера арестовали за неподобающее поведение во время спектакля "Кабаре" на Бродвее. По данным СМИ, Шайа был пьян и оскорблял зрителей и актеров на сцене. Кроме того, он курил прямо в зале.

Знаменитости предъявили обвинения в нарушении общественного порядка. Он признал вину, в результате Лабафа обязали пройти реабилитацию. Однако в октябре 2015 года актер вновь был арестован за появление в публичном месте в состоянии алкогольного опьянения: тогда Шайа попытался перейти дорогу в неположенном месте вопреки требованиям полицейских.

В 2017-м Лабаф в нетрезвом виде и вовсе устроил скандал со стражем порядка: Шайа попросил у него сигарету, но столкнулся с отказом. В результате он начал ругаться и был задержан, хотя и попытался сбежать. В этот раз актера приговорили к 100 часам общественных работ, году испытательного срока, а также обязали пройти лечение от алкоголизма и курс управления гневом.

В августе 2022-го Лабаф рассказал журналистам, что более 1,5 года остается трезвым. При этом в мае 2025-го в интервью The Hollywood Reporter Шайа поблагодарил коллег Мела Гибсона, Шона Пенна и Джоша Бролина за то, что они помогли ему бросить пить и поддержали его в сложный период.