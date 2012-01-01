Три мировые звезды, не выдержавшие испытание славой

Новость о задержании актера Тома Уэллинга за вождение в нетрезвом виде вызвала бурное обсуждение в Сети. Пользователей поразило, насколько изменился красавчик Кларк Кент из сериала "Тайны Смолвиля". О том, каких еще звезд не пощадили слава и время, расскажет Москва 24.

Том Уэллинг

Фото: полиция округа Сискию

28 января актер, известный по роли Кларка Кента в сериале "Тайны Смолвиля", был задержан полицейскими Северной Калифорнии. Артист вел машину в нетрезвом виде: лаборатория зафиксировала превышение допустимого уровня алкоголя в крови Тома. Уэллинг провел ночь в участке, а затем был отпущен под залог. Перспективы у актера удручающие: суд, крупный штраф и лишение водительских прав.

Однако интернет-пользователей больше поразил не сам факт нарушения, а свежее фото 47-летнего Тома, попавшее в Сеть после инцидента. Поклонники отметили, что артист сильно изменился и постарел.

"Он был таким красивым...", "Это что, Том Уэллинг? Он так постарел", "Тяжело узнать", – удивились комментаторы.

Впрочем Уэллинг продолжает периодически сниматься в фильмах. В его копилке такие сериалы, как "Люцифер", "День черновика", "Выбор" и "Туман", а также картина "Оптом дешевле". Но былого успеха, как во времена популярности "Тайн Смолвиля", актеру повторить не удалось. Сейчас он больше сосредоточен на семье и своем хобби – конном спорте. Вместе с супругой Джессикой Роуз Ли звезда тренируется и воспитывает двоих сыновей.

Аманда Байнс

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Amanda Bynes

Если Уэллинг, в сущности, просто "ушел в тень", то звезда подростковых комедий Аманда Байнс попала под каток славы и едва выжила. В августе 2024 года папарацци в очередной раз заметили 38-летнюю артистку на одной из улиц Лос-Анджелеса. Сейчас Аманда имеет мало общего с той яркой, хрупкой и самоуверенной блондинкой, какой была на пике популярности в 2000-х. Пользователи Сети обратили внимание на небрежный готический макияж, вычурный маникюр и изменившуюся не в лучшую сторону фигуру звезды.

Слава пришла к Байнс еще в детстве: с пяти лет она появлялась в детских сериалах, а в 13-летнем возрасте стала ведущей собственной программы на ТВ, которая называлась "Шоу Аманды". Спустя три года актриса уже снималась в кино, предназначенном не только для детей и подростков. На ее счету успешные комедии "Чего хочет девушка", "Она – мужчина", а также "Отличница легкого поведения", где Байнс сыграла вместе с Эммой Стоун.

Однако в 26 лет Аманда внезапно решила завершить актерскую карьеру, о чем сообщила в соцсетях. С того момента ее жизнь круто изменилась. В интервью изданию Paper в 2018 году Байнс рассказала о том, как боролась с депрессией и употребляла запрещенные вещества с 16 лет.

СМИ писали, что актриса несколько раз нарушала закон: провоцировала ДТП и была замечена в хранении наркотических средств. Аманда несколько раз лежала в реабилитационном центре и психиатрической клинике. Однако после очередного лечения в 2020 году актриса уверяла, что с зависимостями покончено. А весной 2024-го бывшая актриса делилась в личном блоге планами окончить обучение на мастера маникюра.

Сами Насери

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Samy Naceri

Французский актер оказался на вершине популярности в 37 лет, когда в 1998 году вышла первая часть серии культовых фильмов Люка Бессона "Такси". В 2006-м Насери был отмечен на Каннском фестивале: он получил премию за лучшую мужскую роль в картине "Патриоты".

Проблемы с законом у актера начались с 2000 года, писали СМИ. У Насери словно стерлась грань между фильмами с его участием и реальностью. Он будто не мог выйти из образа героя "Такси" – безбашенного водителя, не соблюдающего законы и правила. Правда, реальные проступки артиста были куда серьезнее: вождение без прав и в нетрезвом виде, оскорбления людей, драки, избиения, поножовщина, эксгибиционизм. Дела заканчивались штрафами, условными, а порой и реальными тюремными сроками. В 2011 году стало известно, что во время очередного заключения актера перевели в психиатрическое отделение тюремной больницы после попытки суицида.

Чем чаще Сами попадал в криминальные сводки, тем реже ему предлагали роли в фильмах. Впрочем, в последнее время Насери наконец-то взял себя в руки и вернулся в кинематограф. В 2023 году он снялся в картине "Иммигрант" российско-французского производства, где сыграл наркоторговца. По информации СМИ, сейчас 63-летний Сами работает на европейских киностудиях над проектами своего брата Биби Насери.